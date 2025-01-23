Мурманск попал в топ-10 авианаправлений из Санкт-Петербурга

Столица Заполярья стала седьмой в рейтинге самых популярных перелетов из Петербурга по РФ. Для составления рейтинга взяли во внимание перелеты авиаперевозчика «Аэрофлот» в прошлом году.



Пассажиропоток из Мурманска в Санкт-Петербург и обратно в 2024 г. составил 273 тыс. человек. Это мало для туристических направлений.



Большим спросом у петербуржцев пользовались и рейсы в Москву, Пермь, Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Екатеринбург, Самару, Челябинск и Махачкалу. Мурманск - не самое популярное направление, особенно зимой, когда туда летят только желающие увидеть северное сияние. Летом желающих больше, потому что в условиях севера проще передвигаться летом, можно отправляться в походы, на рыбалку, охоту.



Есть вероятности, что вскоре турпоток и не только, увеличится из аэропортов Апатитов и Мурманска в сторону Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Калининграда, поскольку могут субсидироваться региональным правительством. Позволить себе путешествие на самолете сможет больше людей.