Жители Карелии смогут снова летать на Кавказ за 4 часа

Республика Карелия >> Туризм >> 14.02.2025

Билеты снова можно купить на самолеты, курсирующие из Петрозаводска в Минеральные воды и обратно. Минтранс Карелии объявил, что рейс снова запускается как минимум с 16 июня до 18 августа. Билеты уже в продаже.

Запустила авиарейсы «Северсталь». Самолеты будут летать раз в неделю по понедельникам. Полет длится 4 часа на комфортабельном лайнере SSJ-100. Пока рейс будет открыт в летнее время, когда большое количество людей отправляется в отпуск. В другие сезоны направление не очень востребовано, поэтому и запускать авиарейсы невыгодно.

Направление популярно в первую очередь среди желающих отдохнуть и поправить здоровье на бальнеологическом курорте Северного Кавказа. Минеральные воды находятся в Ставропольском крае. Минводы не единственный курорт, до которого этим рейсом можно добраться. Прилетев в город, можно отправиться и на другие кавказские курорты - в Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск. Раньше добираться приходилось в пересадками, а это дороже и затратнее по времени.





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