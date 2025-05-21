Вологодские семьи могут создать видеогид по своему региону

Вологодская область объявила конкурс «Видеопутеводитель для семейного туризма», на который активно принимает заявки. Их могут подать все желающие в виде снятого ролика, призванного помочь туристам с детьми узнать о новых локациях Вологодчины.



Организатором конкурса выступило Министерство туризма. Конкурс раскроет турпотенциал региона, поможет местным жителям побольше узнать об окружающих красотах, где можно побывать без длительных дорог. Проект призван поддержать интерес к природе, культуре и истории Вологодчины, поддержать нацпроект “Туризм и гостеприимство”.



Участник конкурса может снять видеогид в любом районе Вологодской области, при этом сделав акцент на одном из направлений:



- традиции, культура (церкви, фестивали, народные промыслы);

- история, образование (музеи, памятники, интересные локации);

- местные блюда, рецепты, мастер-классы по приготовлению еды.



Время на выбор темы и создание видеоролика еще есть. Последний срок размещения готовой работы в соцсетях - 15 июня. Подать заявку можно на портале мечтайименяй.рф.



Для видеосъемки не обязательно иметь профессиональную аппаратуру, достаточно смартфона с хорошей камерой. Лучших выберут до конца 2025 г. Какие призы ждут победителей, пока неизвестно.