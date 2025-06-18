Лучшие сыктывкарские повара поедут на Маньпупунёр
В последний день гастро-фестиваля «ШаньгаФест» в честь 245-летия города был объявлен победитель гастрономических домов. Он получил в подарок поездку на плато Маньпупунёр.
Напомним, что организаторы 7-го «ШаньгаФеста» выбирали победителя по посещаемости за 3 дня и купившим максимальное количество шанег. После подсчета чеков лидером стал ресторан отеля «Сыктывкар» «Асъядор» («Рассвет» на коми языке). Спонсор (туроператора «Другая планета») подарил команде поваров главный приз - 3 путевки на вертолетный тур к «мансийским болванам» (одно из 7 чудес РФ).
Гендиректор Агентства по развитию туризма Коми А. Терентьев отдал путевки шеф-повару «Асъядора». Малые столбы идолов, на которые полетят смотреть победители - действительно желанный приз. Добраться до них крайне сложно, поскольку находятся они далеко. Тем не менее это востребованное туристическое место и дорогое с точки зрения посещения. Столбы находятся в уральском заповеднике и считаются священным местом. добраться до них можно не только вертолетом, но и на снегоходах и лодках, но именно на вертолете это можно сделать быстрее всего.
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