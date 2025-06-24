В Мурманской области возобновят ночные экскурсии по заповеднику

Мурманская область >> Туризм >> 24.06.2025

В 2025 г. в регионе снова запустят прогулки в Лапландский заповедник, пока длится полярный день. Можно будет попасть на вершину горы Ельнюн. Сделать это можно было и ночью, но смысла в этом нет, поскольку в темноте ничего не видно, а панорама, открывающаяся с вершины недоступна. Кроме того, подниматься в гору в темноте - тот еще квест, опасный и мало интересный.

Первое восхождение состоится 28 июня, о чем сообщил замглавы Лапландского заповедника Ю. Фишер. По сути, экскурсия будет ночной, но рассчитана на то, что когда наступит просветление, люди будут уже на вершине.

Впервые такие экскурсии были проведены в прошлом году. Но в этом году маршрут немного изменится. В частности, он охватит подъем на гору, прогулку по склонам, тропам. Его продолжительность будет больше в расчете на то, что люди смогут увидеть оленей или других зверей.

По плану экскурсий будет по две в неделю в сопровождении опытного инструктора, поэтому они полностью безопасны. В трудных погодных условиях от них придется отказаться.





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