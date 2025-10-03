Зачем туристы едут в Мурманскую область

Попасть за Полярный круг в качестве туриста стало трендовым развлечением. Только здесь можно увидеть северное сияние, прогуляться по заброшенным базам и мн. др.



За первое полугодие регион постили на 45% больше туристов, чем в прошлом году за аналогичный период. Они приезжали в Мурманск ради посещения ледокола Ленин, панорамы Кольского залива, Абрам-Мыса, при этом останавливались не только в столице Заполярья, но и Хибинах, Териберке и у озер.



Чаще всего туристы делают фотографии на Кольской ветроэлектростанции, где 57 огромных ветряков смотрятся как декорации к фантастическому кино. Сегодня это не только промышленный объект, но и пример экоэнергии в условиях Крайнего Севера. Сюда приходят не только экотуристы, но и ценители экзотических животных и птиц.



Многие туристы выходят в Баренцево море для фотоохоты на китов или живут по несколько дней в сферических глемпингах посреди леса, чтобы увидеть в комфортных условиях северное сияние.

Многие путешествуют по необитаемым острова, заезжают в п. Раякоски на норвежской границе, чтобы оценить девственную природу и необычную архитектуру строений.