Зачем туристы едут в Мурманскую область

Мурманская область >> Туризм >> 03.10.2025

Попасть за Полярный круг в качестве туриста стало трендовым развлечением. Только здесь можно увидеть северное сияние, прогуляться по заброшенным базам и мн. др.

За первое полугодие регион постили на 45% больше туристов, чем в прошлом году за аналогичный период. Они приезжали в Мурманск ради посещения ледокола Ленин, панорамы Кольского залива, Абрам-Мыса, при этом останавливались не только в столице Заполярья, но и Хибинах, Териберке и у озер.

Чаще всего туристы делают фотографии на Кольской ветроэлектростанции, где 57 огромных ветряков смотрятся как декорации к фантастическому кино. Сегодня это не только промышленный объект, но и пример экоэнергии в условиях Крайнего Севера. Сюда приходят не только экотуристы, но и ценители экзотических животных и птиц.

Многие туристы выходят в Баренцево море для фотоохоты на китов или живут по несколько дней в сферических глемпингах посреди леса, чтобы увидеть в комфортных условиях северное сияние.
Многие путешествуют по необитаемым острова, заезжают в п. Раякоски на норвежской границе, чтобы оценить девственную природу и необычную архитектуру строений.





