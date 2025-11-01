В Коми построят кемпинг-стоянки и глэмпинги для туристов

Республика Коми >> Туризм >> 01.11.2025

30 млн руб. пойдут на развитие туристической инфраструктуры в Коми. На них планируют построить 15 объектов.

В регионе до конца года откроют 14 глэмпингов, 1 кемпинг-стоянку. Но одно дело планы, другое дело их реализация. По плану к новогодним каникулам в Коми должны появиться новые места для размещения туристов на лоне природы, где они могли бы провести время в одиночку, с друзьями или семьей.

Деньги на организацию глэмпингов постпиили в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Коми в прошлом году получила субсидию 30 млн руб. вз госказны, в этом году получила 31,6 млн с учетом поступлений из региональной казны.

Глэмпинги строят в Сыктывкаре, Усинске, Корткеросском, Сыктывдинском районах, с. Усть-Кулом, что серьезно улучшит разнообразие турпредложений для размещения в регионе. Их располагают в живописных местах, ближе к лесам, водоемам, природным достопримечательностям. Для туристов это возможность погрузиться в атмосферу зимы, спокойствия, сказки, посвятить время прогулкам, развлечениям, пикникам и купанию в японских купелях, баням.







