Архангельск запустил стартап для туристов

В Архангельске придумали для туристов необычную гастро-экскурсию, в рамках которой хотят открывать туристам город и регион через северную кухню. Это не банально и комфортно, учитывая, что получить информацию можно сидя и кушая. На днях состоялась первая такая экскурсия.



Организатором проекта стал Першин А., который решился на эксперимент, поскольку ему надоели постоянные нарекания туристов на проблемы с сервисом. Приезжие хотят отдохнуть, а вместо этого их загружают в автобусы и катают по региону, где даже туалетов нормальных нет. Родился новый формат, который не заменит традиционный, а станет его приятным дополнением.



Первый ужин для туристов прошел в ресторане «Боброфф», где угощали блинами и чаем.



Задача ужина — показать такой вариант экскурсий, который можно включить в пул мероприятий. Ужин может быть любой, от дегустации вин до чаепития.



Только после приветственного ужина гостей ждала верфь проекта «Поморский коч» и экскурсия о Петре I.



Напомним, что во время первого ужина было подано 4 блюда и 4 напитка, где все компоненты гармонировали друг с другом. Гастропары стали кулинарной интерпретацией, вдохновленной гастрономическими вкусами Петра I, поскольку его личность всплывает буквально во всех сферах, когда речь заходит об истории Архангельской области и становлении российского флота.