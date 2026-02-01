На мысе Канин Нос построят базу отдыха

Для стремительно развивающегося арктического туризма в регионе решили развивать инфраструктуру. Что бы гости НАО наслаждались живописной местностью, изучали историю освоения Севера, участвовали в культурных мероприятиях, нужно создавать новые отели, турбазы, дороги. Задача государства — вместе с бизнесом строить инфраструктуру с достойным сервисом.



Это хорошо для туристов, а также для местных жителей, которые получают новые рабочие места. Региональная казна получает доход. Любые хорошо продуманные проекты в этой сфере поддерживаются, в частности программой «Туризм и гостеприимство».



Сейчас на мысе Канин Нос завершается строительство турбазы у места слияния Баренцева и Белого морей. Здесь смогут останавливаться люди, приехавшие посмотреть, как живут ненцы, познакомиться с арктической природой и кухней, принять участие в обрядах, активных развлечениях. Это 7 строений, из которых 3 для гостей, 2 - для персонала, ресторан с баней, гараж.

Строительство ведется силами частного инвестора.