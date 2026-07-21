ЦБ России больше не хочет снижать ключевую ставку

Эксперты заявляют, что у регулятора нет выбора.

Центральный банк России, вероятно, перестанет заявлять о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом заявил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

По его словам, появившиеся 21 июля данные о резком росте инфляционных ожиданий не оставляют регулятору иного выбора, кроме сохранения ставки на уровне 14,25 процента.

«Конечно, драйвер очевиден — это ситуация на топливном рынке. По мере нормализации ситуации с топливом ожидания, безусловно, будут охлаждаться. Но этого еще нужно дождаться», — подчеркивает главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец. Она также называет паузу в снижении ставки базовым вариантом.