Москвичам раскрыли, какой погоды ждать в августе

Весь месяц будет лить, как из ведра.

Август в Москве и Подмосковье окажется дождливым, рассказала главный специалист Метеобюро Татьяна Поздянкова.

По ее словам, средняя температура в Москве и области будет на градус выше нормы, а количество осадков останется близким к нормальному показателю.

Тем не менее, дожди окажутся кратковременными и не станут затягиваться на целую неделю.

«Август у нас летний месяц, которому свойственны кратковременные осадки, хотя они могут иметь ливневой характер. Например, сильный дождь может идти всего 5-10 минут, и этого вполне достаточно, чтобы отнести его к категории сильных, поэтому такие дожди у нас возможны», — поделилась Позднякова.

По ночам будет довольно жарко — температура до +18 градусов, днем столбики термометров будут подниматься до +25. Ко второй декаде придет прохлада — до +16 ночью и +17…+25 градусов днем.

Не исключены внезапные погодные явления, в том числе грозы и шквалистые ветры.

«В августе еще будут развиваться мощные кучевые облака, возможна грозовая деятельность. При грозе у нас, как правило, всегда наблюдается шквалистое усиление ветра, поэтому сказать, что август обойдется без таких катаклизмов, нельзя. Другое дело — какой силы они будут. Тут сказать сложно. В августе и ливни, и грозы в столичном регионе вполне возможны», — заключила синоптик.