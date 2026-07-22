Apple захотела сдавать iPhone в аренду: коснется ли это России

А еще собираются сдавать Mac, iPad и Apple Watch.

Компания Apple намерена сдавать iPhone и другие свои популярные устройства в аренду, сообщает агентство Bloomberg.

Действие аренды будет распространяться на большинство моделей смартфонов, а также Mac, iPad и Apple Watch, которые можно будет получить на срок от 2 до 3 лет. Сервис будет работать по принципу подписки, давая возможность досрочно погасить стоимость устройства и оставить его себе.

Программу собираются запустить «как минимум в США». Новый способ заработка позиционируют как возможность снизить размер платежей для потребителей.

Учитывая нынешнее положение компании в России, новая программа едва ли коснется соотечественников.