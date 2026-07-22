Цены на квартиры в Архангельске взлетят на 20%

Местным придется конкурировать за жилье с приезжими специалистами.

Развитие Северного морского пути может взвинтить цены на квартиры в Архангельске на 20%. Об этом в беседе с 29.RU заявил экономист Александр Воротников. По его словам, крупные проекты, реализуемые в Поморье, привлекут больше людей, которые будут искать жилье.

«Северный морской путь — это драйвер развития Архангельска. И все проекты, которые в Архангельске реализуются, они в первую очередь связаны именно с СМП», — объяснил Воротников.

В качестве примера эксперт привел глубоководный район морского порта, кампус «Арктическая звезда».

Воротников отметил, что в Архангельске не такой большой жилой фонд, нужно будет строить дома. Все это вызовет рост стоимости жилья.

«Строительство жилья, реализация новых проектов в городе требует развития и сопутствующей инфраструктуры. Будут нужны компании, обслуживающие жилье, сопровождающие юридические сделки и так далее», — прокомментировал эксперт.

По словам Воротникова, цены на жилье будут расти постепенно. В среднем они могут увеличиться на 20% — местным станет еще сложнее позволить себе покупку квартиры, так как им придется конкурировать с приезжими специалистами, имеющими хорошую работу.