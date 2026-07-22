Хирург раскрыл причину удалить полностью здоровый зуб мудрости

Оказывается, человеку такой зуб и не нужен.

Челюстно-лицевой хирург из США Ли Коджанис назвал причину удалить здоровый зуб мудрости.

По его словам, таким образом пациент может избежать проблем со здоровьем в будущем. Врач оценивает риск или сложность удаления в дальнейшей жизни.

«Даже если в какой-то момент зубы мудрости кажутся здоровыми, они часто оказываются одними из первых зубов, с которыми возникают проблемы. Из-за их расположения в задней части рта их бывает трудности эффективно чистить щеткой или зубной нитью», — поделился Коджанис.

Врач отметил, что нужно удалить зубы мудрости в тех случаях, когда на них есть кариес или кисты, провоцирующие воспаление десен, а также повреждающие соседние зубы.

Сами по себе зубы мудрости исторически были необходимы человеку из-за потребления большого количества волокнистой и грубой пищи. Со временем человеческая челюсть уменьшилась — во рту стало меньше места для правильного прорезывания таких зубов.