Костромскую версию винегрета все забыли, а это был хит ресторанов СССР

Даже любители классики оценят этот необычный вкус.

Зря вы думаете, что у винегрета есть только один, классический рецепт. Вот в советское время в ресторане «Русь» в Костроме его готовили совсем иначе. Классика в сочетании с филе сельди и солеными грибочками — это настоящая вкуснятина.

Ингредиенты

Для самого салата возьмем 300 г свеклы, 200 г картофеля, 200 г морковки, 150 г маринованных огурцов, 150 г филе сельди, 150 г соленых груздей, 100 г консервированного горошка, 40 маринованных яблок, 40 г репчатого лука, 20 г зеленого лука.

Как готовить

Для заправки берем 60 мл подсолнечного ароматного масла, 60 мл 3%-го уксуса, 10 г столовой горчицы и 10 г сахара. Для украшения можно взять укроп и пару перышек зеленого лука.

В этом рецепте свекла, морковка и картошка не варятся, а запекаются. Чистим готовые овощи от кожуры, нарезаем небольшими кубиками. Также нарезаем селедку. Маринованные огурцы и яблоко нарезаем кубиками размером чуть поменьше.

Шинкуем репчатый лук тонкой и короткой соломкой. Если кажется, что лук слишком острый, ошпариваем его кипятком и сушим на бумажной салфетке. Нарезаем зеленый лук тонкими колечками. Грузди также нарезаем, довольно крупно. Шляпки можно оставить целыми.

Осталось лишь сложить все ингредиенты в миску и смешать с приготовленной заправкой. Украшаем веточками укропа и колечками зеленого лука.

Личный опыт

Автор Arhpress.ru Юрий Самоваров несколько раз готовил «Костромской» винегрет на застолье. Больше всего удивляет сочетание сельди с груздями: вкус получается ярким, но гармоничным. Свеклу лучше сначала смешать с маслом и лишь потом добавлять остальные продукты — так салат не станет полностью бордовым.