На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку за последние две недели: ждать ли сильной магнитной бури

Вспышка стала самой сильной с 7 июля.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали на Солнце мощнейшую вспышку за последние две недели.

Согласно данным астрономов, событие произошло в 9:35 по московскому времени на фоне общего усиления солнечной активности за последние сутки. Отмечается, что вспышка стала самой сильной с 7 июля.

«В связи со вспышкой сегодня геомагнитная обстановка с большой вероятностью может ухудшиться до уровня слабой или средней магнитной бури», — говорится в сообщении.

Отмечается, что геомагнитные индексы уже повышены, но пока находятся ниже порога магнитных бурь.