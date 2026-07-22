Россиянам предложили отдохнуть в Турции за 40 тысяч рублей в июле

Лететь уже 26 июля.

Россиянам предложили отдохнуть в отелях на Эгейском побережье Турции за 40 тысяч рублей на человека. Отдых рассчитан на неделю, предложения опубликованы на портале Tour Dom.

Так, недельный тур с размещением в трехзвездочном отеле Reis Maris Hotel в Мармарисе и вылетом из Москвы 26 июля обойдется примерно в 80 тысяч рублей на двоих. Чуть дороже, от 90 тысяч рублей, стоит тур с отправлением 24 июля и проживанием в трехзвездочном Mert Seaside Hotel Adults Only на том же курорте.

Бюджетные предложения есть и в Кушадасы: в четырехзвездочном Scala Nuova Beach Hotel на первой линии можно будет отдохнуть за 100 тысяч рублей на двоих — вылет 23 июля. В стоимость включены завтраки.

В востребованных четырех- и пятизвездочных отелях отдых значительно дороже: тур с проживанием в Club Tuana Fethiye по системе all inclusive стоит от 250 тысяч рублей на двоих за шесть ночей.