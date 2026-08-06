Боги осыпают бриллиантами: Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых накроет волной удачи с 7 августа

Жизнь
Боги осыпают бриллиантами: Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых накроет волной удачи с 7 августа
Судьба приготовила пару сюрпризов.
Боги осыпают бриллиантами: Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых накроет волной удачи с 7 августа
Архив arhpress.ru

Российский астролог Тамара Глоба назвала три знака зодиака, представителей которых ждут удача и счастье в ближайшее время. Слова именитого специалиста по звездам приводит StarHit.

 

Овнам август принесет новые возможности и важные перемены. В начале месяца лучше сосредоточиться на детях, семье, творческих делах и совместных поездках. К середине августа появятся новые проекты, а старые, вероятно уйдут. Стоит внимательнее относиться к финансам. 

 

Львам август принесет признание, новые возможности и заслуженный успех. Старые подвиги помогут добиться отличных результатов. Не стоит бояться брать на себя ответственность, но и перегружаться делами не нужно. 

 

Для Козерогов август станет месяцем больших перемен и новых возможностей. Первая декада благоприятна для поездок, творчества, любви и знакомств. Со второй половины месяца готовьтесь пожинать плоды от проектов, рассчитанных на будущее. Влиятельные женщины помогут продвинуться вперед.

Автор
Юрий Самоваров
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