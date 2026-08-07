С 1 октября россиян ждут новые правила пользования банкоматами

Новое решение ЦБ России.

Россияне смогут пополнять счета наличными через банкоматы сторонних банков при помощи Системы быстрых платежей. Нововведение должно вступить в силу с 1 октября 2026 года, сообщили в ЦБ России.

«С 1 октября 2026 года банки смогут предлагать клиентам сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Но подключать этот сервис банки будут по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день внести наличные на счет через банкомат, как правило, можно лишь в устройствах своего банка, либо же банка-партнера. Нововведения позволят пополнять счет через банкомат любого банка, который подключен к СБП. Деньги будут зачислены на счет автоматически.

ЦБ предложил установить лимиты по внесению до 25 тысяч рублей за одну операцию, до 50 тысяч рублей в сутки до 200 тысяч рублей в месяц. Важно, что внесение наличных таким образом будет доступно лишь для своего счета, то есть пополнить счет другого человека не получится.