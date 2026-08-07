Самое красивое имя для девочки: еще великие русские классики воспевали его — и по сей день на пике популярности

Жизнь
Самое красивое имя для девочки: еще великие русские классики воспевали его — и по сей день на пике популярности
Связано с душевной чистотой и вдумчивостью.
Самое красивое имя для девочки: еще великие русские классики воспевали его — и по сей день на пике популярности
Архив arhpress.ru

Существуют такие женские имена, которые просто не могут потускнеть от времени. Одно из них — Мария. Его носили героини Толстого, Достоевского, Пушкина, и оно до сих пор звучит свежо, хотя история его насчитывает не одно тысячелетие.

 

Откуда взялось имя Мария


Корни имени Мария уходят в древнееврейский язык. Исходная форма звучала как Мирьям, а значения ей приписывают разные: «горькая», «любимая», «госпожа». В христианской традиции Мария стала одним из центральных имён, и его популярность распространилась по всей Европе, а позже прочно обосновалась в нашей стране.

 

Русская литература сделала Марию символом душевной чистоты и внутреннего достоинства. Как не вспомнить Мари Болконскую Толстого, Машу Миронову Пушкина, Машу из «Трёх сестёр» Чехова. Все эти образы объединяет одна общая черта: мягкость, помноженная на несгибаемый характер.

 

Какие черты у обладательниц имени Мария


Марию часто описывают как спокойную, вдумчивую и умеющую слушать особу. Марии свойственно неспешное, но верное движение к цели. Шумные компании ей, как правило, неинтересны — ей больше комфортнее в кругу близких. Хотя внутри может скрываться немалый темперамент — просто наружу он выходит, что называется, «по капельке».

 

Детскую чувствительность Марии не стоит глушить строгостью. Таким девочкам полезны занятия музыкой, рукоделием, чтение. Впечатлительность, направленная в творческое русло, становится сильной стороной.

 

Почему имя Мария не стареет


Мария легко произносится на любом языке, имеет понятные и тёплые сокращённые формы — Маша, Маруся, Маня. Оно звучит достойно в любом возрасте и не привязано к сиюминутной моде. Сочетание традиции и простоты делает его выбором, о котором редко жалеют.

Автор
Юрий Самоваров
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