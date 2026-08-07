Тест на болезнь Альцгеймера: попробуйте найти 6 лиц на картинке

Может показаться, что картинка бессмысленная, но здесь лица совсем не просто так разбросаны в беспорядке — они аккуратно вплетены в сюжет. Здесь каждая тень, линия или изгиб работают на общий образ. С ходу заметить непросто.
Человеческий мозг по привычке цепляется за общую картину и упрощает детали — поэтому может показаться, что на рисунке больше ничего нет.
И если первые два-три силуэта вы, вероятно, отыщите быстро, то с остальными все будет сложнее. Новые лица никак не находятся, но не думайте, что их там нет.
Секрет прост: чтобы увидеть то, чего не видно, попробуйте слегка расфокусировать зрение или просто переведите взгляд на другой участок картинки. Очертания проявятся сами собой.
Подобные задания прекрасно тренируют упорство. В общей сложности вы найдете шесть лиц, но дело вовсе не в финальной цифре. Главное — не бросайте начатое на полпути и проверьте, хватит ли у вас терпения и внимательности дойти до конца.
Причем здесь болезнь Альцгеймера
Связь возникла совсем не на пустом месте. У некоторых людей при болезни Альцгеймера ухудшаются зрительно-пространственные функции и обработка сложных зрительных образов.
Конечно, никаких общепринятых медицинских нормативов нет, а настоящая диагностика гораздо шире. Поэтому окончательный вывод о здоровье может сделать только врач.