Тест на болезнь Альцгеймера: попробуйте найти 6 лиц на картинке

Жизнь
Тест на болезнь Альцгеймера: попробуйте найти 6 лиц на картинке
Проверка на работу зрительно-пространственных функций.
Тест на болезнь Альцгеймера: попробуйте найти 6 лиц на картинке
Архив arhpress.ru

Может показаться, что картинка бессмысленная, но здесь лица совсем не просто так разбросаны в беспорядке — они аккуратно вплетены в сюжет. Здесь каждая тень, линия или изгиб работают на общий образ. С ходу заметить непросто.

 

 

Человеческий мозг по привычке цепляется за общую картину и упрощает детали — поэтому может показаться, что на рисунке больше ничего нет.

 

И если первые два-три силуэта вы, вероятно, отыщите быстро, то с остальными все будет сложнее. Новые лица никак не находятся, но не думайте, что их там нет. 

 

Секрет прост: чтобы увидеть то, чего не видно, попробуйте слегка расфокусировать зрение или просто переведите взгляд на другой участок картинки. Очертания проявятся сами собой.

 

Подобные задания прекрасно тренируют упорство. В общей сложности вы найдете шесть лиц, но дело вовсе не в финальной цифре. Главное — не бросайте начатое на полпути и проверьте, хватит ли у вас терпения и внимательности дойти до конца. 

 

Причем здесь болезнь Альцгеймера

 

Связь возникла совсем не на пустом месте. У некоторых людей при болезни Альцгеймера ухудшаются зрительно-пространственные функции и обработка сложных зрительных образов. 

 

Конечно, никаких общепринятых медицинских нормативов нет, а настоящая диагностика гораздо шире. Поэтому окончательный вывод о здоровье может сделать только врач.

 

Автор
Юрий Самоваров
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