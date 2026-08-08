Боги осыпают бриллиантами: Тамара Глоба назвала 3 знака Зодиака, которых накроет волной удачи с 10 августа

Жизнь
Боги осыпают бриллиантами: Тамара Глоба назвала 3 знака Зодиака, которых накроет волной удачи с 10 августа
Последний месяц лета приготовил немало сюрпризов.
Боги осыпают бриллиантами: Тамара Глоба назвала 3 знака Зодиака, которых накроет волной удачи с 10 августа
Архив arhpress.ru

Российский астролог Тамара Глоба назвала тройку знаков зодиака, представителей которых ожидает удача в августе. Слова именитого специалиста по звездам приводит StarHit.

 

Ракам август поможет раскрыть способности, подарит идеи и интеллектуальные проекты. В начале месяца стоит активно строить планы, а начиная с середины — воплощать их в жизнь. Месяц хороший для заработков, ремонта и обустройства жилья, но к концу первой декады и началу второй стоит избегать лишних расходов.

 

Девам август позволит продвинуть свои проекты благодаря личному обаянию и поддержке окружающих. Друзья может и будут помогать, но за спиной могут возникнуть интриги и сплети. Даже при хороших доходах лучше поэкономить — внимательнее с недвижимостью и финансами.

 

Весам август принесет большие перемены в карьере и личных планах. Ждать удобного момента не стоит — не сидите на месте, а активнее продвигайте свои идеи. Особенно важной окажется вторая половина месяца. Дальние поездки и сотрудничество с партнерами откроют новые возможности.

Автор
Юрий Самоваров
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