Боги осыпают бриллиантами: Тамара Глоба назвала 3 знака Зодиака, которых накроет волной удачи с 10 августа

Последний месяц лета приготовил немало сюрпризов.

Российский астролог Тамара Глоба назвала тройку знаков зодиака, представителей которых ожидает удача в августе. Слова именитого специалиста по звездам приводит StarHit.

Ракам август поможет раскрыть способности, подарит идеи и интеллектуальные проекты. В начале месяца стоит активно строить планы, а начиная с середины — воплощать их в жизнь. Месяц хороший для заработков, ремонта и обустройства жилья, но к концу первой декады и началу второй стоит избегать лишних расходов.

Девам август позволит продвинуть свои проекты благодаря личному обаянию и поддержке окружающих. Друзья может и будут помогать, но за спиной могут возникнуть интриги и сплети. Даже при хороших доходах лучше поэкономить — внимательнее с недвижимостью и финансами.

Весам август принесет большие перемены в карьере и личных планах. Ждать удобного момента не стоит — не сидите на месте, а активнее продвигайте свои идеи. Особенно важной окажется вторая половина месяца. Дальние поездки и сотрудничество с партнерами откроют новые возможности.