Любимый рецепт из смородины: закатываем десятки банок, и все мало — до зимы не остается

Жизнь
Любимый рецепт из смородины: закатываем десятки банок, и все мало — до зимы не остается
По-другому готовить потом не захотите.
Любимый рецепт из смородины: закатываем десятки банок, и все мало — до зимы не остается
Архив arhpress.ru

Наступил любимый сезон летних заготовок, а значит пора делиться рецептами из смородины. Наш топовый называется «12 стаканов». Один раз приготовили — к другим рецептам уже вряд ли вернетесь. Он очень удобный: не нужно стоять у плиты, снимая пенку и переживая, что ягоды разварятся. Все делается буквально за минуты.

 

Берем 12 стаканов черной смородины, 12 стаканов сахара и стакан воды. 

 

Промываем и перебираем смородину, перекладываем ягоды в кастрюлю, добавляем стакан воды и ставим на огонь. После закипания варим ровно пять минут.

 

А теперь самое интересное: снимаем кастрюлю с огня и сразу всыпаем весь сахар. Хорошо перемешиваем, чтобы сахар полностью растворился. Дополнительно варить ничего не требуется.

 

Пока будет готовиться варенье, банки и крышки уже нужно простерилизовать. Готовое варенье сразу разливаем по банкам и герметично закрываем крышками. 

Автор
Юрий Самоваров
Читайте также
Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в августе 2026 года: когда и как отмечают, что можно и нельзя делать, традиции, приметы
Жизнь

Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в августе 2026 года: когда и как отмечают, что можно и нельзя делать, традиции, приметы

Пульс в покое: какая норма для взрослых, детей и пожилых людей
Жизнь

Пульс в покое: какая норма для взрослых, детей и пожилых людей

Боги осыпают бриллиантами: Тамара Глоба назвала 3 знака Зодиака, которых накроет волной удачи с 10 августа
Жизнь

Боги осыпают бриллиантами: Тамара Глоба назвала 3 знака Зодиака, которых накроет волной удачи с 10 августа

Осень ворвется резко и без стука: синоптики изменили прогноз с 11 августа — нас ждут температуры ниже +10
Жизнь

Осень ворвется резко и без стука: синоптики изменили прогноз с 11 августа — нас ждут температуры ниже +10

В самолетах начнут брать деньги за ручную кладь на полках
Главное в мире

В самолетах начнут брать деньги за ручную кладь на полках

С 1 октября россиян ждут новые правила пользования банкоматами
Новости России

С 1 октября россиян ждут новые правила пользования банкоматами