Любимый рецепт из смородины: закатываем десятки банок, и все мало — до зимы не остается

По-другому готовить потом не захотите.

Наступил любимый сезон летних заготовок, а значит пора делиться рецептами из смородины. Наш топовый называется «12 стаканов». Один раз приготовили — к другим рецептам уже вряд ли вернетесь. Он очень удобный: не нужно стоять у плиты, снимая пенку и переживая, что ягоды разварятся. Все делается буквально за минуты.

Берем 12 стаканов черной смородины, 12 стаканов сахара и стакан воды.

Промываем и перебираем смородину, перекладываем ягоды в кастрюлю, добавляем стакан воды и ставим на огонь. После закипания варим ровно пять минут.

А теперь самое интересное: снимаем кастрюлю с огня и сразу всыпаем весь сахар. Хорошо перемешиваем, чтобы сахар полностью растворился. Дополнительно варить ничего не требуется.

Пока будет готовиться варенье, банки и крышки уже нужно простерилизовать. Готовое варенье сразу разливаем по банкам и герметично закрываем крышками.