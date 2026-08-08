Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в августе 2026 года: когда и как отмечают, что можно и нельзя делать, традиции, приметы

Рассказываем, когда и как отмечать Три Спаса августа, объясняем суть праздников.

В августе отмечают сразу три известных народно-христианских праздника — Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Они приходятся на период сбора урожая и соединяют в себе православные традиции и старинные народные обычаи.

В 2026 году даты Спасов остаются привычными: Медовый отмечают 14 августа, Яблочный — 19 августа, Ореховый — 29 августа. Расскажем, какой смысл у каждого праздника, что принято освящать в храме и какие традиции сохранились до наших дней.

Что такое Спас

Само слово «Спас» происходит от слова «Спаситель» — так в христианстве называют Иисуса Христа.

При этом Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы — именно народные названия. В официальном церковном календаре праздников с такими названиями нет. Каждому из них соответствует определённое православное событие.

Традиции Спасов складывались постепенно. Ещё в древности окончание важных сельскохозяйственных работ сопровождалось обрядами благодарности за урожай. После принятия христианства на Руси часть народных обычаев соединилась с церковными праздниками.

Отсюда и привычные сегодня названия, связанные с тем, что созревало и собиралось к определённому времени: мёд, яблоки, зерно и орехи.

Когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в 2026 году

Даты всех трёх праздников не меняются из года в год:

Медовый Спас — 14 августа 2026 года, пятница;

Яблочный Спас — 19 августа 2026 года, среда;

Ореховый Спас — 29 августа 2026 года, суббота.

Медовый и Яблочный Спасы выпадают на Успенский пост. Он продолжается с 14 по 27 августа. Ореховый Спас отмечается уже после его окончания.

Медовый Спас — 14 августа

Медовый Спас называют также Первым Спасом, Спасом на воде, Мокрым Спасом и Спасом-Маковеем.

К этому времени традиционно начинался активный сбор мёда. Первый мёд нового урожая приносили в храм, угощали им родных и обязательно делились с нуждающимися.

Но церковное значение 14 августа с мёдом напрямую не связано.

В этот день православная церковь отмечает Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня, Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, а также вспоминает семерых мучеников Маккавеев.

С именем Маккавеев связывают ещё одно народное название — Маковей или Маковый Спас. Именно в это время созревал мак, который также приносили на освящение.

Почему Медовый Спас называют Мокрым

С 14 августа связана давняя традиция освящения воды. Молебны и водосвятия проводили у рек, колодцев и других источников.

По церковному преданию, на эту же дату приходится Крещение Руси в 988 году. Благодаря обычаю освящать воду Первый Спас и получил названия Мокрый Спас и Спас на воде.

Традиции Медового Спаса

Главным продуктом этого дня считался свежий мёд. Его приносили в церковь, подавали к столу и раздавали в качестве угощения.

На Руси существовал и обычай помогать тем, кому было трудно самостоятельно справиться с хозяйством. Односельчане могли вместе заготавливать сено и дрова, собирать урожай или выполнять другую тяжёлую работу для вдов и сирот.

Праздничную трапезу готовили с мёдом и маком: пекли пряники, пироги, блины и булочки.

При этом 14 августа начинается Успенский пост, поэтому традиционная праздничная еда должна соответствовать правилам поста.

Яблочный Спас — 19 августа

Второй Спас получил название Яблочного потому, что к середине августа поспевал новый урожай яблок и других фруктов.

В церковном календаре 19 августа отмечается Преображение Господне — один из двунадесятых праздников православной церкви.

Согласно Евангелию, Иисус Христос поднялся на гору вместе с учениками Петром, Иаковом и Иоанном и преобразился перед ними. Его лицо просияло, а одежды стали белыми. Для христиан это событие связано с явлением ученикам божественной природы Христа.

Что принято делать на Яблочный Спас

Одна из самых известных традиций — освящение нового урожая.

В храм приносят яблоки, виноград, груши, сливы и другие сезонные плоды. После службы фруктами принято делиться с близкими и нуждающимися.

В старину часть освящённого урожая оставляли в храме. Угощали также детей и людей, у которых не было собственного сада.

Из яблок готовили праздничные блюда, выпечку и напитки. Однако Яблочный Спас также приходится на время Успенского поста.

Преображение Господне является исключением из некоторых строгих правил поста: 19 августа верующим разрешается рыба.

Можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса

С этим праздником связано известное поверье, согласно которому до 19 августа якобы нельзя есть яблоки.

Особенно строгим такой запрет в народе считался для родителей, потерявших детей.

Однако церковного запрета на употребление яблок до Яблочного Спаса нет. Священнослужители и исследователи народной культуры относят подобные представления к суевериям.

Поэтому ждать 19 августа для того, чтобы попробовать яблоки нового урожая, с точки зрения церковных правил необязательно.

Почему Яблочный Спас связывали с осенью

В народном календаре Второй Спас считался одним из первых заметных рубежей между летом и приближающейся осенью.

К этому времени ночи становились прохладнее, начинала желтеть листва, постепенно улетали на юг перелётные птицы.

После Яблочного Спаса также начиналась пора сева озимой ржи.

По погоде 19 августа наши предки пытались определить, какой будет предстоящая осень и даже зима.

Ореховый Спас — 29 августа

Третий Спас отмечается 29 августа. У него сразу несколько народных названий: Ореховый, Хлебный, Холщовый и Спас на полотне.

К концу августа обычно созревали орехи и завершалась уборка хлеба. Из зерна нового урожая пекли хлеб и приносили его на освящение.

Отсюда появились названия Ореховый и Хлебный Спас.

Какой церковный праздник отмечают 29 августа

В церковном календаре этот день посвящён Перенесению Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.

Согласно церковному преданию, образ Христа чудесным образом отпечатался на полотне. С ним связывают исцеление правителя сирийского города Едессы Авгаря.

В X веке святыню перенесли из Едессы в Константинополь.

С образом на ткани связано народное название праздника — Спас на полотне или Холщовый Спас.

Кроме того, к концу августа традиционно устраивали ярмарки, где среди прочих товаров продавали ткани и холсты.

Традиции Орехового Спаса

Третий Спас приходился на время завершения основных полевых работ.

Накануне отмечали окончание жатвы. Если какая-либо семья не успевала убрать хлеб, ей могли помогать всей деревней.

На Ореховый Спас пекли хлеб из свежего зерна. Его, а также созревшие орехи приносили в храм на освящение.

К этому времени Успенский пост уже завершался, поэтому ограничения праздничной трапезы становились менее строгими.

Что освящают на три Спаса

С каждым праздником связан свой набор продуктов нового урожая.

На Медовый Спас 14 августа традиционно приносят мёд, мак, воду и травы.

На Яблочный Спас 19 августа — яблоки, виноград, груши, сливы и другие сезонные фрукты.

На Ореховый Спас 29 августа — орехи, хлеб нового урожая и пшеницу.

Однако освящение продуктов — традиция, а не обязательное условие празднования. Верующий человек может просто посетить богослужение.

Что можно делать на Спасы

Главная церковная традиция — посетить храм и принять участие в праздничном богослужении. Можно принести продукты нового урожая на освящение, а затем устроить семейную трапезу.

Отдельное место в традициях Спасов занимает помощь другим людям. Раньше мёдом, яблоками и другими продуктами обязательно делились с бедными. Сегодня эту традицию можно продолжить, помогая нуждающимся или занимаясь благотворительностью.

Важно помнить, что 14 и 19 августа продолжается Успенский пост. Поэтому тем, кто его соблюдает, следует учитывать ограничения в питании.

Чего нельзя делать на Спасы

В народных источниках со Спасами связано множество запретов, однако далеко не все они относятся к церковным правилам.

Прежде всего верующим советуют избегать ссор, конфликтов и злости. Успенский пост считается временем духовной сосредоточенности и подготовки к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Строгого церковного запрета на работу в дни Спасов нет.

Если дела невозможно перенести, работать можно. Однако несрочную тяжёлую домашнюю или огородную работу традиционно старались отложить, чтобы оставить время для богослужения, семьи и отдыха.

Народные приметы на Медовый Cпас

С 14 августа в народном календаре связывали постепенное приближение осени.

Наши предки замечали, что вода становилась холоднее, а ласточки и стрижи начинали готовиться к отлёту.

Существовало поверье: если на Маковея идёт дождь, лесных пожаров будет меньше.

По состоянию воды пытались предсказывать и погоду. Спокойная поверхность рек и озёр считалась предвестником тихой осени и зимы без сильных метелей.

После Первого Спаса купальный сезон во многих местах считали завершённым.

Разумеется, подобные приметы относятся к народным наблюдениям и поверьям, а не к точным метеорологическим прогнозам.

Приметы на Яблочный Cпас

Особое место в поверьях 19 августа занимали яблоки.

Считалось, что, откусив первое освящённое яблоко, можно загадать желание. Существовала вера, что такое желание обязательно исполнится.

По погоде на Второй Спас судили о предстоящем январе: «Каков Второй Спас, таков и январь».

С этой даты отмечали первые явные признаки приближения осени: похолодание вечеров, пожелтение листвы и отлёт птиц.

Яблокам, собранным 19 августа, также приписывали способность дольше храниться.

Все эти представления являются частью народной традиции и не относятся к церковным предписаниям.

Приметы на Ореховый Спас

29 августа также внимательно наблюдали за погодой и птицами.

Считалось, что если журавли улетят к Третьему Спасу, то к Покрову возможны морозы.

Гроза на Ореховый Спас, напротив, воспринималась как предвестник тёплой осени.

Существовало и сельскохозяйственное наблюдение: богатый урожай пшеницы в одном году связывали с хорошим урожаем орехов в следующем.

Третий Спас отмечался несколько спокойнее двух предыдущих. К этому времени подходила к концу тяжёлая пора жатвы, поэтому праздник становился ещё и своеобразным завершением летних сельскохозяйственных работ.

Есть ли пост на Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы

Успенский пост начинается 14 августа и продолжается до 27 августа.

Поэтому Медовый и Яблочный Спасы приходятся на постные дни.

В традиционной практике во время Успенского поста исключают мясо, молочные продукты и яйца. Рыба также обычно ограничивается, однако на Преображение Господне 19 августа разрешается послабление с рыбой.

Строгость поста зависит от обстоятельств человека. Монастырский устав предусматривает более серьёзные ограничения, чем обычно соблюдают миряне.

Особенно осторожно к ограничениям питания следует относиться беременным и кормящим женщинам, а также людям с серьёзными заболеваниями.

Ореховый Спас 29 августа отмечают уже после завершения Успенского поста.

Обязательно ли освящать мед, яблоки и орехи

Нет. Принесение мёда, фруктов, хлеба или орехов в храм — старинная традиция, но не обязанность верующего.

Главное содержание церковных праздников связано не с продуктами, а с событиями христианского календаря.

Поэтому можно прийти на службу без корзины с урожаем и просто присоединиться к богослужению.