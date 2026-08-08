Осень ворвется резко и без стука: синоптики изменили прогноз с 11 августа — нас ждут температуры ниже +10

Жизнь
Осень ворвется резко и без стука: синоптики изменили прогноз с 11 августа — нас ждут температуры ниже +10
Не такой середины лета мы ждали.
Осень ворвется резко и без стука: синоптики изменили прогноз с 11 августа — нас ждут температуры ниже +10
Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Сентябрь ворвется в Москву и столичный регион досрочно — уже в середине следующей рабочей недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в четверг и пятницу столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов.

 

Леус рассказал, что в понедельник и во вторник температура воздуха поднимется до +24…+26 градусов, однако к вечеру вторника холодный фронт принесет в Москву дожди и локальные грозы.

 

«А вот следующие три дня напомнят москвичам и гостям столицы о том, что до финала лета осталось уже меньше трех недель. В регион придут холодные воздушные массы, поступление которых будет поддерживать смещающийся к югу вдоль западных склонов Уральских гор циклон», — пишет Леус.

 

В Москве пройдут кратковременные дожди, ночью в четверг и пятницу температура опустится ниже 10-градусной отметки.

 

«А днем будет не выше +20 — типичная погода начала сентября», — поделился Леус.

Автор
Юрий Самоваров
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