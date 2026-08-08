Пульс в покое: какая норма для взрослых, детей и пожилых людей

Развеиваем главные мифы о высоком и низком пульсе.

Пульс в покое — один из важных показателей состояния организма. Он показывает, сколько раз сердце сокращается за минуту, когда человек отдыхает, не испытывает физической нагрузки и сильного стресса.

Учащённый пульс называют тахикардией. Он может быть связан со снижением уровня электролитов в крови, заболеваниями сердечно-сосудистой системы или щитовидной железы. Слишком редкий пульс называется брадикардией и в некоторых случаях также может указывать на проблемы со здоровьем.

При этом норма пульса зависит от возраста, пола и уровня физической активности. Есть и физиологические состояния, при которых ЧСС естественным образом меняется — например, во время беременности.

Что такое пульс в покое

Пульс — такой же важный показатель, как артериальное давление или частота дыхания. Он возникает при выбросе крови из сердца в аорту и характеризуется частотой, ритмом, наполнением и напряжением.

По колебаниям стенок артерий, например лучевой или сонной, можно оценить частоту работы сердца. Пульс в покое измеряют, когда человек находится в состоянии отдыха — без физической нагрузки и стресса. Именно поэтому часто его рекомендуют проверять после пробуждения.

Пульс связан и с другими показателями организма. Например, при повышении температуры тела сердце обычно начинает биться быстрее. При увеличении температуры на 1 °C ЧСС может возрастать примерно на 8–10 ударов в минуту.

Высокий пульс в покое может появляться после употребления алкоголя, на фоне приёма некоторых лекарств, включая антидепрессанты, а также при ишемической болезни сердца и эндокринных нарушениях. Тахикардия также может сопровождать лихорадку, невроз, панические атаки, физическую нагрузку и значительную кровопотерю.

Брадикардия встречается при гипотиреозе, некоторых инфекционных заболеваниях, ишемии и миокардите. Замедление пульса также возможно при выраженной интоксикации организма. Кроме того, брадикардия может наблюдаться при сахарном диабете, повышенном уровне кальция и нарушениях работы надпочечников.

Одно из естественных состояний, при котором пульс снижается, — сон. Более низкая ЧСС характерна и для профессиональных спортсменов: в состоянии покоя она может составлять около 50–60 ударов в минуту.

Таблица нормы по возрасту (дети, взрослые, пожилые люди)

Пульс в состоянии покоя и после обычной активности, например ходьбы или приёма пищи, может заметно отличаться. Это зависит не только от возраста, но и от веса, состояния здоровья и других факторов.

Поэтому полезно измерять пульс не только в полном покое, но и в разное время суток, а затем сравнивать показатели.

Зная примерную норму пульса для своего возраста, проще вовремя заметить отклонения и при необходимости обратиться к врачу.

В таблице приведены показатели для здоровых людей без острых и хронических заболеваний, которые не принимают лекарства, способные влиять на ЧСС, и находятся вне стрессовой ситуации.

Чтобы результат был точнее, не стоит измерять пульс сразу после физической нагрузки, сильного волнения или употребления энергетических напитков.

Что влияет на пульс в состоянии покоя

Пол. В среднем у мужчин ЧСС несколько ниже, чем у женщин. Это связано в том числе с размером сердца и особенностями гормонального фона.

Уровень физической активности. Интенсивная нагрузка способна заметно менять частоту сердечных сокращений.

Возраст. У детей сердце обычно сокращается чаще, чем у взрослых. Кроме того, их пульс сильнее зависит от эмоционального состояния и может заметно меняться в течение дня.

Время суток. Во время сна пульс замедляется. Днём он может повышаться, в частности около 11 часов утра и в период с 18 до 20 часов, что связано с работой вегетативной нервной системы.

Вредные привычки. Никотин и алкоголь влияют на состояние сосудов и работу сердечной мышцы и могут провоцировать учащение пульса.

Питание. После еды ЧСС обычно немного повышается. Злоупотребление энергетическими напитками также может привести к тахикардии.

Температура окружающей среды. При жаре организму приходится работать интенсивнее. При температуре воздуха около 30–32 °C пульс может заметно увеличиваться.

На ЧСС способны влиять и лекарства. В частности, сердечные гликозиды, гормональные препараты и средства, воздействующие на нервную систему.

Когда высокий или низкий пульс — повод обратиться к врачу

Высокий пульс требует внимания, если человек:

не испытывает серьёзной физической нагрузки;

находится вне сильного стресса;

не употреблял кофе;

находится в помещении с комфортной температурой;

не принимает лекарства, способные влиять на ЧСС;

не болеет острым или хроническим заболеванием.

Особенно важно учитывать сопутствующие симптомы. Если учащённый пульс сопровождается головной болью, дискомфортом в груди, одышкой, слабостью или потемнением в глазах, стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

Брадикардия также требует консультации специалиста, если вместе с редким пульсом появляются головокружение, нарушение координации или склонность к обморокам.

Поводом обратиться к врачу может стать и регулярное отклонение ЧСС от привычной нормы, особенно у детей, пожилых людей, беременных и пациентов после операций.

На приёме важно рассказать врачу о перенесённых заболеваниях, уровне обычной физической нагрузки и лекарствах, которые вы принимаете.

Тахикардией или брадикардией могут проявляться разные заболевания, в том числе синдром слабости синусового узла, миокардит, ишемическая болезнь сердца и кардиомиопатия. Некоторые нарушения бывают приобретёнными — например, пороки сердца после ревматизма.

Учащённый пульс также может наблюдаться при тиреотоксикозе, анемии, хронической сердечной недостаточности и инфаркте миокарда. Поэтому измерение пульса в состоянии покоя остаётся простым и информативным способом вовремя заметить возможные изменения в работе организма.