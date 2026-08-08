В самолетах начнут брать деньги за ручную кладь на полках

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В самолетах начнут брать деньги за ручную кладь на полках
Нововведение вступит в силу в 2027 году.
В самолетах начнут брать деньги за ручную кладь на полках
Petrov Sergey/globallookpress.com

Пассажиры австралийского лоукостера Jetstar будут вынуждены платить за размещение сумок и чемоданов на багажных полках в салоне самолета. Новые правила вступят в силу с февраля 2027 года.

 

Известно, что перевоз небольшой сумки под передним сиденьем останется бесплатным, в то время как за использование багажных полок над креслами придется платить отдельно.

 

Тарифы будут зависеть от маршрута и его дальности — минимальная цена составит 25 австралийских долларов (около 1400 рублей), в некоторых случаях — 52 австралийских доллара (около 3000 рублей). При этом действующее ограничение в 7 килограммов на ручную кладь хотят отменить.

 

Как отмечается, изменения были основаны на «обширных исследованиях и отзывах клиентов и экипажа».

Автор
Юрий Самоваров
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