После появления «сгоревших» товаров на AliExpress в Wildberries сделали заявление

Маркетплейс разъяснил, почему так получилось.

В Wildberries прокомментировали информацию о том, что «сгоревшие» товары со складов маркетплейса появились в продаже на AliExpress. В компании заявили, что эти данные на 100% не соответствуют действительности.

«Товары, находившиеся на логистических объектах, пострадавших в результате атак, не могут быть доступны для заказа покупателям. Такие товары оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния и отражения результатов в учетных системах», — заявили в Wildberries.

При этом факт появления товаров на AliExpress отрицать не стали: площадка начала тестировать размещение карточек товаров на витрине этого маркетплейса. Такая возможность прописана в оферте и реализуется в рамках технологического партнерства сервисов.