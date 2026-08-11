После появления «сгоревших» товаров на AliExpress в Wildberries сделали заявление

Новости России
После появления «сгоревших» товаров на AliExpress в Wildberries сделали заявление
Маркетплейс разъяснил, почему так получилось.
После появления «сгоревших» товаров на AliExpress в Wildberries сделали заявление
Архив arhpress.ru

В Wildberries прокомментировали информацию о том, что «сгоревшие» товары со складов маркетплейса появились в продаже на AliExpress. В компании заявили, что эти данные на 100% не соответствуют действительности.

 

«Товары, находившиеся на логистических объектах, пострадавших в результате атак, не могут быть доступны для заказа покупателям. Такие товары оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния и отражения результатов в учетных системах», — заявили в Wildberries.

 

При этом факт появления товаров на AliExpress отрицать не стали: площадка начала тестировать размещение карточек товаров на витрине этого маркетплейса. Такая возможность прописана в оферте и реализуется в рамках технологического партнерства сервисов.

Автор
Юрий Самоваров
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