С 12 августа Сбербанк изменил правила переводов денег и оплаты ЖКХ

Новости России
С 12 августа Сбербанк изменил правила переводов денег и оплаты ЖКХ
Лимиты больше действовать не будут.
С 12 августа Сбербанк изменил правила переводов денег и оплаты ЖКХ
Архив arhpress.ru

Сбербанк сделал полностью бесплатными денежные переводы между клиентами банка, а также отменил комиссию при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

 

Ранее бесплатный лимит переводов составлял 50 тысяч рублей в месяц, а при оплате коммуналки могли взимать комиссию.

 

«Денежный перевод перестал быть просто технической услугой — сегодня это самый быстрый и понятный способ проявить внимание к близким», — говорится в сообщении пресс-службы.

 

В банке подчеркнули, что изменения стали доступны всем 111 миллионам клиентов автоматически.

Автор
Юрий Самоваров
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