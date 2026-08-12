С 12 августа Сбербанк изменил правила переводов денег и оплаты ЖКХ

Сбербанк сделал полностью бесплатными денежные переводы между клиентами банка, а также отменил комиссию при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Ранее бесплатный лимит переводов составлял 50 тысяч рублей в месяц, а при оплате коммуналки могли взимать комиссию.
«Денежный перевод перестал быть просто технической услугой — сегодня это самый быстрый и понятный способ проявить внимание к близким», — говорится в сообщении пресс-службы.
В банке подчеркнули, что изменения стали доступны всем 111 миллионам клиентов автоматически.