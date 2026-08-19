Бог зацелует с 20 августа: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет сказочное счастье

Откроются крайне интересные перспективы.

Российский астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, представителей которых ждут удача и счастье начиная с 20 августа. Слова именитого специалиста по звездам приводит радио Ретро FM.

Близнецам стоило бы серьезно отнестись к рабочим задачам. Самое главное — не позволять своим эмоциям руководить собственными действиями. Если вы учтете это, то перед вами откроются весьма интересные перспективы.

Весы в последнее время могли серьезно ограничивать себя в чем-то. Но на самом деле ограничения не должны мешать маленькой радости. Так что порадуйте себя чем-то приятным — на карму никак не повлияет, наоборот, появится больше неожиданных сюрпризов.

Водолеям пора перейти к объективному анализу профессиональной обстановки. Причем не только у себя на работе: посмотрите, что сейчас предлагают на рынке труда по тем специализациям, где вы сильны. Скорее всего, натолкнетесь на крайне заманчивые предложения.