Бог зацелует с 20 августа: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет сказочное счастье

Жизнь
Бог зацелует с 20 августа: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет сказочное счастье
Откроются крайне интересные перспективы.
Бог зацелует с 20 августа: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет сказочное счастье
Архив arhpress.ru

Российский астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, представителей которых ждут удача и счастье начиная с 20 августа. Слова именитого специалиста по звездам приводит радио Ретро FM.

 

Близнецам стоило бы серьезно отнестись к рабочим задачам. Самое главное — не позволять своим эмоциям руководить собственными действиями. Если вы учтете это, то перед вами откроются весьма интересные перспективы.

 

Весы в последнее время могли серьезно ограничивать себя в чем-то. Но на самом деле ограничения не должны мешать маленькой радости. Так что порадуйте себя чем-то приятным — на карму никак не повлияет, наоборот, появится больше неожиданных сюрпризов.

 

Водолеям пора перейти к объективному анализу профессиональной обстановки. Причем не только у себя на работе: посмотрите, что сейчас предлагают на рынке труда по тем специализациям, где вы сильны. Скорее всего, натолкнетесь на крайне заманчивые предложения.

Автор
Юрий Самоваров
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