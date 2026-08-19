Конец лета будет крышесносным, а осень — необычной: нас ждут экстремальные дожди и жара до +35

В последние дни августа погода принесет немало сюрпризов.

Россиян ждет по-настоящему странный и неоднородный конец лета — в одних регионах экстремальные дожди, в других — аномальная жара до +35 градусов.

19 августа в Москве похолодало, прошли скоротечные дожди с плотным ветром. Правда к 15 часам погода пошла на поправку, ветер постепенно стал стихать.

«Если в начале дня его скорость в порывах достигала 18, а местами и 21 метра в секунду, то в настоящее время уже не превышает 16 метров в секунду», — поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом температура воздуха, напоминает, скорее, сентябрьскую — всего +18…+19 градусов. Леус считает, что в столичном регионе столбики термометров уже не поднимутся. Начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России более оптимистичен: по его словам, в пятницу в Москве потеплеет до +23 градусов, в субботу ожидается уже до +25 градусов — все благодаря влиянию гребня повышенного давления.

А вот в Воронежской, Белгородской и Курской областях ожидается настоящая аномальная жара: там воздух прогреется до +35…+37 градусов, сообщили в Гидрометцентре. Пик придется на выходные. Из-за таких температур во всех трех регионах объявлена пожарная опасность.

Тем временем северо-запад страны заливает: утром в Санкт-Петербурге выпало уже 16 мм осадков — это около пятой части от месячной нормы дождей. За день в городе в общей сложности может выпасть еще до 15-20 мм осадков. Температура всего +15…+17, по области +14…+19. И это не конец: дожди продолжатся на следующий день. Осадки хоть и кратковременны, но ночью похолодает до +10 градусов.

Что же до осени, то она также может оказаться весьма неоднозначной. В Москве и Подмосковье метеорологи прогнозируют несколько волн тепла, которые будут сменяться дождями и похолоданиями. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, классического бабьего лета с длительным периодом сухой солнечной погоды не будет.