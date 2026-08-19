Раскрыт масштаб проблемы с поступлением в вузы в 2026-м

В МГУ на бюджетное место претендовали одновременно 127 человек.

В 2026 году сразу в 12 российских вузах возникла проблема с нехваткой бюджетных мест для стобалльников и олимпиадников — число первых выросло на две тысячи по сравнению с прошлым годом, а победителей и призеров олимпиад стало на 360 больше.

По словам зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, осенью парламентарии намерены работать с Минобрнауки над решением проблемы, однако выделение дополнительных мест сейчас невозможно из-за подзаконных актов.

Смолин отметил, что проблема затрагивает примерно 1,5% всех бюджетных мест, при этом в топовых университетах конкуренция достигает экстремальных значений. Так, на факультет искусственного интеллекта МГУ претендовали 2547 человек при 20 бюджетных местах — получается 127 абитуриентов на место. На экономическом факультете конкурс составил 34 человека на место, на мехмате — около 19 человек.