Раскрыт масштаб проблемы с поступлением в вузы в 2026-м

Новости России
Раскрыт масштаб проблемы с поступлением в вузы в 2026-м
В МГУ на бюджетное место претендовали одновременно 127 человек.
Раскрыт масштаб проблемы с поступлением в вузы в 2026-м
Архив arhpress.ru

В 2026 году сразу в 12 российских вузах возникла проблема с нехваткой бюджетных мест для стобалльников и олимпиадников — число первых выросло на две тысячи по сравнению с прошлым годом, а победителей и призеров олимпиад стало на 360 больше.

 

По словам зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, осенью парламентарии намерены работать с Минобрнауки над решением проблемы, однако выделение дополнительных мест сейчас невозможно из-за подзаконных актов.

 

Смолин отметил, что проблема затрагивает примерно 1,5% всех бюджетных мест, при этом в топовых университетах конкуренция достигает экстремальных значений. Так, на факультет искусственного интеллекта МГУ претендовали 2547 человек при 20 бюджетных местах — получается 127 абитуриентов на место. На экономическом факультете конкурс составил 34 человека на место, на мехмате — около 19 человек.

Автор
Юрий Самоваров
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