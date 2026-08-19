С приходом осени покупаю 5 пачек соды — и не мучаюсь, как соседи: на даче спокойно до весны

Весной в доме не будет стоять неприятный запах.

Осенью после жары кажется, что на даче чисто и сухо, поэтому многие просто перекрывают воду, выключают электричество и уезжают до весны. А в апреле хозяев ждут сюрпризы — в доме стоит запах затхлости. Особенно неприятно пахнут шкафы, текстиль, кухонная мебель и холодильник.

Если в следующем году сезон не хочется начинать с генеральной уборки, перед отъездом попробуйте использовать обыкновенную пищевую соду. Стоимость — копейки, а потому для небольшого дачного дома хватит пары пачек.

Но для начала подготовим дом: выбрасываем продукты, убираем мусор, отмываем всех поверхности, и, главное, хорошо сушим. Холодильник в обязательном порядке отключаем, моем, а дверцу оставляем приоткрытой. То же самое с шкафчиками под мойкой и другой мебелью, где летом могла скапливаться влага.

Далее пересыпаем соду в небольшие блюдца или небольшие открытые баночки. Одну емкость размещаем в холодильнике, другую — в кухонном шкафу, третью — возле мойки. Парочку можно оставить в комнате, прихожей или кладовой.

Секрет прост: сода отлично поглощает многие запахи, так что в закрытом на несколько месяцев помещении она сработает как простой дезодоратор.

Правда, если внутри действительно, тут сода не поможет. Важно, чтобы не протекала крыша и была нормальная вентиляция. В противном случае нужно для начала устранить источник влаги.