Сбербанк принял новое решение по вкладам россиян с конца августа

Клиенты банка смогут воспользоваться новым вкладом.

Сбербанк запустил еще один вклад «Выгодный старт». Продукт стал доступен совершеннолетним клиентам банка с 17 августа без пакета услуг «СберПервый», «Статус Sber Private Banking», «Премиальное обслуживание».

Вклад можно открыть на сроки от месяца до года на сумму от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ставки по депозиту составляют от 7% до 10,5% годовых в зависимости от срока. При этом вкладчики могут получить надбавку к ставке при условии получения зарплаты или пенсии на карту Сбербанка, либо при использовании сервиса «Как зарплатный», при тратах по картам банка от 5 тысяч рублей. Также повышенная ставка будет доступна тем, кто открывает депозит онлайн.

Максимальная ставка по вкладу составит 12,5% годовых и предусмотрена на сроки три, четыре и пять месяцев.

Проценты по вкладу начисляются в конце срока, частичное снятие возможно в размере остатка перечисленных процентов. Пополнение не предусмотрено.