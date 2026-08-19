Всех пользователей смартфонов с Android ждут новые правила установки приложений

Установить сторонние APK-файлы просто так больше не выйдет.

Google начал вводить период ожидания в 24 часа для установки APK-файлов на Android. Новый механизм установки приложений от непроверенных разработчиков должен усложнить появление на смартфоне потенциально опасных программ.

APK-файлы обычно скачивают вместо приложений, которых не оказалось в официальных каталогах. Ограничения не коснутся программ, имеющихся в Google Play, RuStore и других крупных магазинах.

Теперь для загрузки APK-файлов придется использовать «расширенный» процесс установки: зайти в настройки для разработчиков и включить опцию разрешения установки. Далее появится предупреждение и запустится одноразовый период ожидания длиной в сутки. Завершить установку можно лишь через 24 часа, вернувшись в ту же страницу настроек.