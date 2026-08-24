Архангельскому маньяку Шипилову, убившему 17 человек, вынесли еще один приговор

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Архангельскому маньяку Шипилову, убившему 17 человек, вынесли еще один приговор
К пожизненному «добавили» еще девять лет.
Архангельскому маньяку Шипилову, убившему 17 человек, вынесли еще один приговор
Архив arhpress.ru

Ломоносовский районный суд Архангельска вынес приговор 67-летнему Сергею Шипилову, уже отбывающему пожизненное наказание, по новым эпизодам, совершенным в 80-е годы. 

 

Судом было установлено, что в июле 1989-го Шипилов задушил двух молодых женщин. Одну он предложил подвести, на другую напал на территории дачного кооператива. А в июле 1990 года Шипилов напал на 27-летнюю девушку возле картофельного поля на Краснофлотском острове. Мужчина нанес ей удары отверткой. Все жертвы подверглись насилию. 

 

В 2000 году Шипилов был осужден за убийства и изнасилования в 2000 году, в 2016 году получил еще один приговор. Новые эпизоды, как установлено, были самыми ранними в преступной биографии мужчины.

 

Судом Шипилову назначено наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы, по совокупности с прежними приговорами он продолжит отбывать пожизненное в колонии особого режима.

Автор
Юрий Самоваров
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