«Газпром Арена»: концерт Канье Уэста на площадке не состоится

Новости России
«Газпром Арена»: концерт Канье Уэста на площадке не состоится
В компании заявили, что не заключали договора об аренде стадиона.
«Газпром Арена»: концерт Канье Уэста на площадке не состоится
Javier Rojas / globallookpress.com

Концерт Канье Уэста не может состояться на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. В компании заявили, что никаких договоров об аренде стадиона 10-11 октября не заключалось.

 

«"Газпром Арена" не являлась и не является организатором данного мероприятия. Этим занималось московское концертное агентство Say Agency. "Газпром Арена" никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия не подписывала. Такого договора нет. Соответственно концерт не может состояться на нашей площадке», — говорится в сообщении.

Автор
Юрий Самоваров
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