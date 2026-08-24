«Газпром Арена»: концерт Канье Уэста на площадке не состоится

В компании заявили, что не заключали договора об аренде стадиона.

Концерт Канье Уэста не может состояться на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. В компании заявили, что никаких договоров об аренде стадиона 10-11 октября не заключалось.

«"Газпром Арена" не являлась и не является организатором данного мероприятия. Этим занималось московское концертное агентство Say Agency. "Газпром Арена" никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия не подписывала. Такого договора нет. Соответственно концерт не может состояться на нашей площадке», — говорится в сообщении.