Какой у вас нос: греческий, римский или египетский

Небольшая деталь создает индивидуальность.

Нос — одна из самых заметных черт лица. Именно он часто определяет, как будет восприниматься профиль: мягким, строгим, аристократичным или необычным. Еще во времена античности художники уделяли максимум внимания носу, создавая идеальные образы богов, героев и правителей. Взгляните на свой профиль и сравните — к какому типу ближе ваша форма: греческому, римскому или египетскому?

Греческий нос

Греческий тип очень часто связывают с античными скульптурами. Характерные черты — почти прямая линия от переносицы к кончику носа, без заметной впадины или резкого перехода. Это гармоничный и строгий профиль. Именно такие черты можно увидеть у персонажей древнегреческого искусства — скульпторов привлекала четкость линий и правильность пропорций.

Римский нос

Римский нос отличает более заметная переносица и выраженная линия профиля. Такой нос часто встречается на изображения древнеримских императоров и полководцев. Подобная форма считается одной из наиболее узнаваемых: лицо более выразительное, добавляющее профилю индивидуальность.

Египетский нос

Египетский тип считается более мягким и плавным. Здесь характерна округлая носа и менее резкий переход между переносицей и кончиком. Такие формы можно увидеть на древнеегипетских изображениях цариц и знатных особ — в искусстве тех времен ценились спокойные, гармоничные линии лица.