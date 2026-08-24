Макароны любят не масло, не кетчуп, а эту специю: даже дешевые получатся как из ресторана

Вкус заиграет совсем другими красками.

Многим кажется, что залог идеальных макарон в том, чтобы добавить в кастрюльку щедрый кусок сливочного масла, а потом заправить их кетчупом. Хотя профессиональные повара знают добавку, благодаря которой макароны захочется есть без всяких соусов.

Речь о мускатном орехе. Эта специя отлично сочетается с макаронами за счет теплого, чуть сладковатого и пряного аромата. Вкус изделий становится более глубоким и насыщенным.

К примеру, можно растопить чуть сливочного масла, добавить сливки, натертый сыр, соль и перец, а затем добавить немного мускатного ореха. А уже затем смешать соус с горячими макаронами.

Если хотите обойтись вообще без соусов, можно добавить щепотку прямо в горячие макароны вместе со сливочным маслом, хорошо перемешать и дать постоять минуту.

Главное — не переборщить, ведь мускатный орех — специя с очень концентрированным ароматом. Добавите много — вкус макарон легко перебьется. Так что лучше взять маленькую щепотку, перемешать и попробовать. Если сочтете, что мало, можно добавить еще.