Синоптики назвали точную дату прихода бабьего лета

Погода порадует после дождливых выходных.

Бабье лето в Центральной России начнется с 8 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, россиян ждут дождливые и холодные выходные.

«И вдруг — как по волшебству — во вторник, благодаря азорскому антициклону, дождевые тучи будут порваны на синие лоскуты, и бархатное солнце, будто после долгой болезни, вывалится щедрым золотом», — художественно описал предстоящую погоду синоптик.

Бабье лето продлится около пяти суток. Во вторник ночью ожидается температура до +9 градусов, днем до +18. В среду, 9 сентября, воздух днем прогреется до +22 градусов.

Во второй половине недели столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов.