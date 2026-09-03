Синоптики назвали точную дату прихода бабьего лета

Новости России
Синоптики назвали точную дату прихода бабьего лета
Погода порадует после дождливых выходных.
Синоптики назвали точную дату прихода бабьего лета
Архив arhpress.ru

Бабье лето в Центральной России начнется с 8 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

 

По его словам, россиян ждут дождливые и холодные выходные.

 

«И вдруг — как по волшебству — во вторник, благодаря азорскому антициклону, дождевые тучи будут порваны на синие лоскуты, и бархатное солнце, будто после долгой болезни, вывалится щедрым золотом», — художественно описал предстоящую погоду синоптик.

 

Бабье лето продлится около пяти суток. Во вторник ночью ожидается температура до +9 градусов, днем до +18. В среду, 9 сентября, воздух днем прогреется до +22 градусов.

 

Во второй половине недели столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов.

Автор
Юрий Самоваров
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