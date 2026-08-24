Организатор концерта Канье Уэста ответил на заявление «Газпром Арены»

По словам организаторов, договор аренды должны были подписать в ближайшие три дня.

Договор о проведении концерта Канье Уэста должны были подписать до 27 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на организаторов — агентство Say Agency.

По словам генерального директора агентства Анны Субчевой, уже получена спецификация и договор, который планируется подписать в ближайшие три дня.

Организаторы отметили, что не в курсе, почему «Газпром Арена» опубликовала сообщение об отмене.

Ранее «Газпром Арена» заявила, что концерт Канье Уэста не может состояться на площадке из-за отсутствия договора аренды. Мероприятие планировалось провести 10 и 11 октября.