Организатор концерта Канье Уэста ответил на заявление «Газпром Арены»

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Организатор концерта Канье Уэста ответил на заявление «Газпром Арены»
По словам организаторов, договор аренды должны были подписать в ближайшие три дня.
Организатор концерта Канье Уэста ответил на заявление «Газпром Арены»
Javier Rojas / globallookpress.com

Договор о проведении концерта Канье Уэста должны были подписать до 27 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на организаторов — агентство Say Agency.

 

По словам генерального директора агентства Анны Субчевой, уже получена спецификация и договор, который планируется подписать в ближайшие три дня.

 

Организаторы отметили, что не в курсе, почему «Газпром Арена» опубликовала сообщение об отмене.

 

Ранее «Газпром Арена» заявила, что концерт Канье Уэста не может состояться на площадке из-за отсутствия договора аренды. Мероприятие планировалось провести 10 и 11 октября.

Автор
Юрий Самоваров
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