«Звоните в Зенит»: директор «Газпром Арены» прокомментировала отмену концерта Канье Уэста

Домашних матчей у питерского клуба не запланировано.

Директор «Газпром Арены» Виктория Кондратьева не смогла объяснить причину отмены концерта Канье Уэста на площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты попытались узнать у Кондратьевой, почему «Газпром Арена» не сможет принять артиста.

«Звоните в "Зенит"», — посоветовала Кондратьева.

Издание отмечает, что у питерского футбольного клуба 10 и 11 октября (дни проведения концерта — прим. редакции) нет домашних матчей.

Ранее в «Газпром Арене» сообщили, что концерт Канье Уэста не может состояться на их площадке из-за отсутствия договора аренды.