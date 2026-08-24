«Звоните в Зенит»: директор «Газпром Арены» прокомментировала отмену концерта Канье Уэста

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«Звоните в Зенит»: директор «Газпром Арены» прокомментировала отмену концерта Канье Уэста
Домашних матчей у питерского клуба не запланировано.
«Звоните в Зенит»: директор «Газпром Арены» прокомментировала отмену концерта Канье Уэста
Архив arhpress.ru

Директор «Газпром Арены» Виктория Кондратьева не смогла объяснить причину отмены концерта Канье Уэста на площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

 

Журналисты попытались узнать у Кондратьевой, почему «Газпром Арена» не сможет принять артиста.

 

«Звоните в "Зенит"», — посоветовала Кондратьева.

 

Издание отмечает, что у питерского футбольного клуба 10 и 11 октября (дни проведения концерта — прим. редакции) нет домашних матчей.

 

Ранее в «Газпром Арене» сообщили, что концерт Канье Уэста не может состояться на их площадке из-за отсутствия договора аренды. 

Автор
Юрий Самоваров
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