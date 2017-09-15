64% предпринимателей НАО подключены к электронной ветеринарной системе сертификации

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 15.09.2017

Автоматизированной системой "Меркурий" в НАО охвачено 133 хозсубъекта, что составляет 64% предприятий, реализующих или производящих продукцию животного происхождения в округе. По федеральному законодательству с 2018 г все ветеринарные документы надо будет оформлять только в электронном виде.

Информационный сервис в Ненецком округе начали подготавливать два года назад. Новая система призвана сократить расходы, обеспечить более высокую степень защиты сертификатов. В перспективе проверка документов будет происходить в режиме онлайн, чтобы можно было проследить цепочку переработки сырья в конечный продукт, поставленный в магазин.

В этом году окружная ветстанция уже оформила 11,4 тыс. электронных документов и 2,8 тыс. бумажных. В 2016 г через систему "Меркурий" оформили в 6 раз меньше документации, поэтому популярность и востребованность услуг системы растет.

Сложность в переходе на сертификацию в электронном виде возникает только у хозяйствующих субъектов отдаленных муниципалитетов. Это оленеводческие хозяйства, которые реализуют в промпереработку и население, реализующее оленину. Решить их проблему помогут специалисты с ветучастков. Во время убойной кампании они будут оформлять ветеринарные документы в электронном виде на месте, используя свое оборудование.

Оформление сопроводительных ветеринарных документов осуществляется во время оборота подконтрольного товара, при его выпуске и продаже. Ветсертификации подлежат: сырье, продукты животного происхождения и сами животные.

Повсеместное использование электронной системы значительно облегчит жизнь предпринимателям, сократит их время на получение того или иного документа, но, скорее всего, в отдаленных поселках ничего не изменится.





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