64% предпринимателей НАО подключены к электронной ветеринарной системе сертификации

Автоматизированной системой "Меркурий" в НАО охвачено 133 хозсубъекта, что составляет 64% предприятий, реализующих или производящих продукцию животного происхождения в округе. По федеральному законодательству с 2018 г все ветеринарные документы надо будет оформлять только в электронном виде.



Информационный сервис в Ненецком округе начали подготавливать два года назад. Новая система призвана сократить расходы, обеспечить более высокую степень защиты сертификатов. В перспективе проверка документов будет происходить в режиме онлайн, чтобы можно было проследить цепочку переработки сырья в конечный продукт, поставленный в магазин.



В этом году окружная ветстанция уже оформила 11,4 тыс. электронных документов и 2,8 тыс. бумажных. В 2016 г через систему "Меркурий" оформили в 6 раз меньше документации, поэтому популярность и востребованность услуг системы растет.



Сложность в переходе на сертификацию в электронном виде возникает только у хозяйствующих субъектов отдаленных муниципалитетов. Это оленеводческие хозяйства, которые реализуют в промпереработку и население, реализующее оленину. Решить их проблему помогут специалисты с ветучастков. Во время убойной кампании они будут оформлять ветеринарные документы в электронном виде на месте, используя свое оборудование.



Оформление сопроводительных ветеринарных документов осуществляется во время оборота подконтрольного товара, при его выпуске и продаже. Ветсертификации подлежат: сырье, продукты животного происхождения и сами животные.



Повсеместное использование электронной системы значительно облегчит жизнь предпринимателям, сократит их время на получение того или иного документа, но, скорее всего, в отдаленных поселках ничего не изменится.

