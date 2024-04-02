В Нарьян-Маре пройдет презентация фильма «Мезенские корни Несского древа»
Творческая встреча авторов документального фильма о поморских основателях, хранителях традиционной культуры села Несь с жителями пройдет в Этнокультурном центре Ненецкого округа. Героями картины стали селяне, в том числе участницы Народного хора «Ивановы дочки».
Фильм снимали летом 2023 г., когда в с. Несь проводилась фольклорная экспедиция окружного ЭКЦ. В состав экспедиции входила известная журналистка И. Артеева.
«Мезенские корни Несского древа» — не отчетный материал по итогам экспедиции. Это впечатления автора об этой поездке в старое северное село. В 17:30 3 апреля можно вместе с авторами прогуляться несскими улицами, стать участниками чаепития, послушать разговоры земляков.
Возможно людей, живущих в соседних селах, фильм не впечатляет, потому что они сталкиваются с показанным каждый день, но люди, совершенно незнакомые с традициями севера, не знают, как и чем они живут, наверняка будет интересно.
Цель проекта - показать, как в древнем селе стараются сохранить традиции предков.
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