В 2024 г. 910 млн руб. потратят на охрану лесов Архангельской области

Архангельская область >> Сельское хозяйство >> 31.03.2024

Готовность областей к пожароопасному сезону рассмотрели на межведомственном совещании с участием зампредседателя правительства РФ В. Абрамченко.

Зампредседателя правительства АО Е. Автушенко сообщил, что необходимые организационные мероприятия подготовки региона к пожароопасному сезону выполняются согласно плану.

В распоряжении региона 2,9 тыс. человек, 1,8 тыс. единиц техники. С начала марта проверили 157 пунктов пожарного инвентаря, не укомплектован пока лишь один из них.

Ключевым методом обнаружения пожаров в лесах остается авиапатрулирование. По плану задействуют 4 Ан-2, 8 легких Cessna, 3 вертолета Ми-8. На земле наблюдение осуществляется с системой дистанционного мониторинга пожаров с 20 видеокамерами. Проводятся тренировки парашютистов-пожарных, контрольно-проверочные полеты.

На охрану поморских лесов предусмотрено 910 млн руб., из которых свыше 550 млн из областной казны. За счет облбюджета повышено финансирование самых важных направлений. По нацпроекту «Экология» планируется закупка грузовой машины, двух авто «Соболь», вахтового авто, моторной лодки. Процент укомплектованности профильной службы техникой 98,7%. Благодаря деньгам облбюджета рассматривают возможность закупки 3-х дополнительных единиц техники. Это позволит достигнуть 100% обеспеченности лесопожарной техникой в текущем году.

Напомним, что пожароопасный сезон в Архангельской области стартует с первой декады мая и завершается во второй декаде сентября.





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