Стартовал прием заявок на участие в вологодском “Городе ремесел”
10-й Международный фестиваль состоится 27 - 30 июня в Вологде.
В конкурсной программе фестиваля 7 категорий: “Женские ремесла (вышивки, кружевоплетение, традиционные костюмы, лоскутное шитье, ткачество, куклы)”, “Ювелиры и кузнецы”, “Роспись по бересте и дереву”, “Художественная обработка, плетение из ивы, соломки, бересты”, “Валенки”, “Гончарные изделия и керамика” и “Хранить традиции”.
Победитель номинации получит диплом и деньги. За 1-е место дают 17300 руб., 2-е место - 11500 руб., 3-е место - 8100 руб.
Также запланирован конкурс “Ремесло. Дети”, в котором будут участвовать дети 10 - 17 лет. Они будут состязаться в категориях кружевоплетения, деревянной сказки, традиционного костюма, ткачества, вышивки, плетения, текстильной куклы, изделий из дерева/бересты с росписью, гончарных/керамических изделий. Каждая категория имеет подкатегорию “Традиция”.
В рамках фестиваля состоится форум, семинары, концерт, встречи с мастерами, выставка изделий народных промыслов и мастер-классы.
Заявку на участие в конкурс принимают до 20 мая.
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