В Коми родители отказываются вакцинировать детей

В этом году зимой в республике зафиксировали вспышки менингита и кори, и в первую очередь заболели дети, у которых не было прививок. Недостаточный уровень вакцинации.



Замглавврача противотуберкулезного диспансера В. Гудырева рассказала, что в Коми есть дети, не вакцинированные по медицинским показаниям и по причине отказа родителей, а представителей второй группы становится все больше с каждым годом. Родители опасаются за жизнь детей, уверены, что вводить в организм ничего чужого нельзя. Есть и те, кто отказываются по религиозным соображениям. Они и от обследований отказываются.



Ситуация с корью показала, что заражаются первыми непривитые дети. Такое же может повториться и с туберкулезом. Без прививок дети переносят болезни хуже, вероятны тяжелые осложнения. Генерализованные разновидности туберкулеза проявляются поздно, когда развивается туберкулезный менингит. На этой стадии вылечить ребенка очень сложно.



Вакцина от туберкулеза тщательно проверяется. БЦЖ-М и БЦЖ живые. В этих вакцинах нет фенола, ртути, она очищена и имеет сертификат. Каждая партия вакцины контролируется, поэтому опасаться нечего.













