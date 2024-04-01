Карельские чиновники довели людей до предела

Жители Пряжи уже не первый год ведут с чиновниками безрезультатную борьбу за нормальную дорогу, которая мало того что не имеет освещения, но еще полностью покрыта водой и слоем грязи. По такой дороге ездят машины, люди ходят на работу, в больницу. Часто деревья с близлежащей посадки падают на проезжую часть и их никто не убирает.



Дорога на балансе Пряжинского горпоселения чиновникам не нужна, но жители уже с десяток раз писали жалобы, на которые никто не реагирует. Горожане пожаловались главе Карелии, но и он не ответил. На жалобы реагирует только прокуратура.



Райпрокуратура рассмотрела обращение, подтвердило доводы, изложенные в нем, и внесена главе администрации Пряжинского поселения представление о ликвидации нарушений. Но воз и ныне там, а чиновники ссылаются на нехватку денег.



Зачем нужны чиновники, если обращаться к ним не имеет никакого смысла? Их заботит только свое благополучие. Дороги они отремонтировать не в состоянии, свет провести тоже. У них хорошо получается только рекомендовать выполнять их работу самими жителям. В частности, глава поселения предлагает создать жителям ТОС и самими заниматься проведением электричества на улице.