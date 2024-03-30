В Мурманской области раскрыли тройное убийство через 22 года

В МО закончили расследование дела двадцатидвухлетний давности, когда в Полярных Зорях были убиты 3 человека.



В 2002 г. мужчина 1959 г.р. был в гостях у знакомого 1969 г. р. и требовал возвращения денежного долга. После отказа он несколькими ударами ножа заколол хозяина квартиры, напал на родителей потерпевшего, ставших очевидцами преступления. Все трое погибли.



Преступление раскрыть сразу не получилось, потому что не хватило улик. Но сейчас, когда появились новые криминалистические возможности, следствие использовало их в уголовном деле. Так повторно изучили вещественные доказательства с места преступления.



После запаховой экспертизы установили, что на месте преступления было несколько человек, поэтому они могли быть причастными к его совершению. Далее работа следователей с полицейскими привела к установлению свидетелей, непосредственно преступника.



Но проблема в том, что преступник скончался еще в 2009 г. в тюрьме за другие преступления, поэтому за тройное убийство уже не ответит. Но в силу закона по ходатайству родственников, которые возражали против прекращения дела, уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.







