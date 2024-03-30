В Мурманской области раскрыли тройное убийство через 22 года

Мурманская область >> Происшествия >> 30.03.2024

В МО закончили расследование дела двадцатидвухлетний давности, когда в Полярных Зорях были убиты 3 человека.

В 2002 г. мужчина 1959 г.р. был в гостях у знакомого 1969 г. р. и требовал возвращения денежного долга. После отказа он несколькими ударами ножа заколол хозяина квартиры, напал на родителей потерпевшего, ставших очевидцами преступления. Все трое погибли.

Преступление раскрыть сразу не получилось, потому что не хватило улик. Но сейчас, когда появились новые криминалистические возможности, следствие использовало их в уголовном деле. Так повторно изучили вещественные доказательства с места преступления.

После запаховой экспертизы установили, что на месте преступления было несколько человек, поэтому они могли быть причастными к его совершению. Далее работа следователей с полицейскими привела к установлению свидетелей, непосредственно преступника.

Но проблема в том, что преступник скончался еще в 2009 г. в тюрьме за другие преступления, поэтому за тройное убийство уже не ответит. Но в силу закона по ходатайству родственников, которые возражали против прекращения дела, уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.







Рекомендуем по теме:

В Коми выросло количество преступлений по статье "незаконная миграция"

Убившему ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение

Убивший и расчленивший партнершу житель Архангельска помилован после 3-х месяцев на войне

В Коми закрыли дело о смерти девочки в детском саду

Ансамбль Северного флота и Мурманская «Кировка» проведут концерты на майских праздниках

Проведены обыски в компаниях, которые обеспечивали продуктами поезд «Мурманск-Адлер»


В НАО проголосуют за лучшие архитектурные проекты конкурса "Деревянный минимализм улицы Смидовича"

Обвиняемый в смерти пациента стоматолог из Апатитов был судим

Из Архангельска запустят прямой самолет до Сочи

В Вологде продолжатся бесплатные экскурсии проекта «Вологда строится»

Обновление крупного петрозаводского завода не обошлось без коррупционной составляющей

В Сыктывкаре после ремонта открыли участковый пункт полиции

Детские поликлиники Мурманска получили от "Пятерочки" игровые модули
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета