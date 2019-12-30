В НАО модернизируют асфальтобетонный завод

Ненецкий автономный округ >> Промышленность >> 27.03.2024

Нарьян-Мардорремстрой подписал контракт с подрядчиком на модернизацию завода по производству асфальтобетона. Работы проведут перед стартом дорожного сезона. Стоимость контракта оценивается в 19,1 млн руб. Исполнитель до 1 июля обязуется изготовить, осуществить доставку и смонтировать все оборудование асфальтносмесительной установки.

Обновление завода позволит делать асфальтобетонную смесь по новым стандартам. Этим летом уже можно будет использовать смесь в ремонте дорог.

В рамках готовности к дорожному сезону рассматривается выделение средств Нарьян-Мардорремстрою из окружного бюджета на закупку техники для дорожных работ.

Напомним, что в НАО этот асфальтобетонный завод единственный. Он введен в эксплуатацию в 2001 г.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» заключен договор с Нарьян-Мардорремстроем на выполнение заказа ремонта участка автотрассы Нарьян-Мар – Искателей. Его протяженность 4,6 км от ул. Калмыкова до ул. Губкина. Подрядчик должен заменить асфальтобетонное покрытие с восстановлением дорожной разметки. Работы оцениваются в 124,6 млн руб. из бюджета НАО. Срок исполнения – до сентября текущего года.





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